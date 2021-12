Lazio, superati di molto i 2 milioni di dosi booster: il 42% ad adulti

COVID: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘SUPERATI I 2 MLN DI DOSI BOOSTER, IL 42% DEGLI ADULTI’

“Nel Lazio sono state abbondantemente superate le 2 mln di dosi booster corrispondenti al 42% della popolazione over 18 anni. Nella giornata odierna verrà superato il tetto delle 11 milioni di somministrazioni complessive di vaccino. Uno scatto ulteriore sta arrivando dalle vaccinazioni in notturna e dagli open day in programma”.

**VACCINAZIONI IN NOTTURNA ASSESSORE D’AMATO ALLE 20.30 PRESSO HUB DI TERMINI**

ORE 20.30 – L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato sarà presente presso l’hub vaccinale di Termini per portare un saluto agli operatori impegnati nelle vaccinazioni in notturna anche a Capodanno.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.