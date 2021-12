Ci sono diversi motivi per sostare tra i vicoli del centro storico di Artena: c’è chi aspetta il passaggio dei muli per caricare il legname, chi si ferma per riprendere fiato, c”è chi resta a guardare le case in pietra, il palazzo Borghese e la sommità dell’arco con la loggia scoperta che affaccia sulla vallata. Da oggi una passeggiata in questo borgo dei Monti Lepini può terminare con un pranzo e con una cena all’insegna della qualità e del buon cibo. Dove? A pochi passi da Piazza della Vittoria, qualche sanpietrino più in là, non resta che alzare lo sguardo e leggere Vicolo Cecallotti, al numero 11. Da oggi chi visita e attraversa le bellezze di Artena può contare su Taberna Macaria.

Un ambiente accogliente per una cucina autentica e genuina

“Durante gli ultimi due anni abbiamo lavorato molto per ristrutturare questa antica abitazione del centro storico in cui trascorse parte della sua vita l’Arciprete Gentilezza, morto dopo il bombardamento di Santa Maria. Ho deciso di rigenerare le stanze recuperando il più possibile i materiali della casa”.

Quando Marina Civitella parla della ristrutturazione del suo locale chi ascolta riceve una piacevole lezione di storia. Il lavoro realizzato da Marina e da suo marito Maurizio Roia è un restauro completo curato nei minimi dettagli, una riqualificazione del passato che avvolge e accompagna i clienti in ogni stanza di questo ristorante nel cuore di Artena. Il patrimonio materiale e la storia del paese hanno avuto un’occasione di rinascita, grazie all’impegno di una famiglia che ha sfidato la pandemia e le difficoltà del momento con tenacia e con tanta passione. Uno sforzo che oggi diventa una grande opportunità per animare, vivere e attraversare i vicoli di Artena.

Le porte del locale, il selciato dell’atrio, il pavimento in cotto della sala, le travi in legno del tetto; tutto è recuperato con attenzione da questa coppia di artenesi che da anni è attiva nelle associazionismo e nell’organizzazione di eventi culturali. E questa autenticità arriva anche nelle proposte culinarie di Marina e Maurizio.

Prodotti locali, vino di qualità e pasta fatto a mano

Con un menù ricercato che cambia settimanalmente, Taberna Macaria offre ai suoi ospiti piatti tipici della tradizione artenese e regionale, come la pizza polenta, gnocchi lunghi acqua e farina, abbacchio al forno, una selezione di formaggi locali e di prodotti a km zero, alcuni provenienti proprio dall’orto di famiglia. E tutti i primi piatti di Taberna Macaria hanno una garanzia: la pasta è stesa rigorosamente a mano da Marina Civitella. Anche il vino che arriverà in tavola ha un nome sinonimo di qualità: Marco Carpineti. I proprietari di Taberna Macaria hanno scelto di proporre come vino alla mescita i rossi e i bianchi dell’azienda biologica Carpineti, realtà vitivinicola d’eccellenza nelle campagne di Cori che offre un prodotto unico, premiato di recente con il massimo riconoscimento delle 4 VITI nell’ottava edizione della Guida ai Vini d’Italia VITAE 2022.

Come prenotare un tavolo a Taberna Macaria

Con i suoi 25 coperti (per rispetto delle normative anti-Covid) Taberna Macaria offre un’esperienza unica e conviviale per pranzi e cene dal giovedì alla domenica. La scelta ideale per trascorrere un fine settimana nei dintorni di Roma. Per prenotare un tavolo basta contattare Marina e Maurizio al 3288956894 e 3283140132, oppure si può restare informati seguendo le pagine social di Taberna Macaria su Facebook e Instragram.