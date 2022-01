Concorsi al Comune di Colleferro: si cercano assistenti sociali, ma non solo

Sono tre i concorsi pubblici in atto presso il Comune di Colleferro. La scadenza di tutti e tre è fissata per gennaio 2022 (sebbene con date differenti), per cui è bene affrettarsi. Scopriamo insieme a chi sono i rivolti i bandi e tutte le info da conoscere.

Concorsi al Comune di Colleferro gennaio 2022: si cercano assistenti sociali, ma non solo

Il primo bando di concorso è il seguente: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per soli esami, con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D – Posizione di accesso D1 – di cui n. 1 posto riservato prioritariamente ai volontari delle FF.AA. da assegnare all’Area Pianificazione e gestione del territorio. Scadenza 7 gennaio 2022

Questo il secondo: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per soli esami, con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico/Geometra – Categoria C – Posizione di accesso C1 – da assegnare all’Area Pianificazione e gestione del territorio. Scadenza 7 gennaio 2022

E questo l’ultimo: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 6 Assistenti Sociali – Categoria D – Posizione economica D1 – da destinare al rafforzamento del Servizio Sociale del Distretto Socio Sanitario RM 5.6. Scadenza 27 gennaio 2022, ore 12

Cliccando sui rispettivi link, avrete a disposizione ogni informazione relativa al singolo concorso che può interessarvi, comprensivo di requisiti richiesti e condizioni proposte, oltre che ovviamente le modalità per parteciparvi.