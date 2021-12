Choc a Cecchina: investe un pedone all’uscita di un funerale

È successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 dicembre 2021, a Cecchina. Un pedone è stato investito proprio davanti la chiesa di San Filippo Neri.

Automobilista investe un pedone all’uscita di un funerale

Scena al limite del surreale a Cecchina. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni del caso, sulla via Nettunense, proprio davanti la chiesa di San Filippo Neri, all’uscita di un funerale, un uomo in macchina ha centrato in pieno un pedone che si trovava in quel momento ad attraversare la strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Albano e i Carabinieri. Proprio quest’ultimi hanno effettuato i classici rilievi del caso e sottoposto ad alcol test l’automobilista.