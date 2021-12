Concorso Ferrovie dello Stato: bandi per laureati e diplomati

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato indetto un concorso per le Ferrovie dello Stato: il gruppo ha appena pubblicato nuovi bandi per l’assunzione di varie figure. Si cercano diplomati e laureati. Ecco tutti i requisiti necessari e come inviare la candidatura.

Concorso Ferrovie dello Stato per diplomati e laureati

Il gruppo Ferrovie dello Stato ha appena pubblicato nuovi bandi per l’assunzione di diverse figure a tempo indeterminato. Si cercano candidati diplomati e laureati. I primi, in particolare, potranno partecipare ai seguenti bandi:

Specialisti del Controllo Ambientale dei Cantieri;

Progettista per cantierizzazione e interferenze sottoservizi;

Assistente Lavori di realizzazione di opere civili;

Cartografo/Tipografo;

Elettricista o elettrotecnico.

Le sedi di lavoro sono a Reggio Calabria, Messina, Roma e Verona.

Bandi per laureati

I bandi rivolti ai candidati laureati selezionano invece le seguenti figure:

Progettisti

Project Engineer

Assistant tecnologici

Assistenti per la realizzazione di opere tecnologiche

Progettisti di Telecomunicazioni

Progettista in Geologia

Specialista in sostenibilità

Le sedi di lavoro sono a Bari, Napoli, Milano, Roma e Verona.

Come partecipare

Tutti i requisiti necessari per partecipare alle selezioni possono essere consultati nei rispetti bandi presenti sul sito di Ferrovie dello Stato, nella sezione “Lavora con noi”. Per candidarsi bisognerà registrarsi sul sito e compilare il form online. Le domande andranno presentate entro il 3 e il 9 gennaio.