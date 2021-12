Morto nel cuore di Roma l’attore Renato Scarpa. Se ai più (sic!) non dirà nulla, stiamo parlando di un caratterista e di un attore in grado di condensare ruoli drammatici ed estremamente realistici allo stesso tempo.

Morto a Roma Renato Scarpa. Era Sergio di Un sacco bello

Conosciuto per Sergio di Un sacco bello e per essere stato Robertino in Ricomincio da tre, ma l’attore 82enne nato a Milano, ma che risiedeva a Monteverde, era conosciuto anche per altre interpretazioni storiche: vedasi quelle con Nanni Moretti o Massimo Troisi, appunto tanto per citarne un paio delle più note.

Anche in Ricomincio da tre recitò una breve, ma intensa, parte che lo consacrò. Renato Scarpa è morto a 82 anni oggi, 30 dicembre 2021, a Monteverde.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio e nella sua casa sono arrivate le forze dell’Ordine, che hanno ricevuto una chiamata. Caro Renato, mancherai a tutti gli amanti del cinema.

