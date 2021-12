Servizio salute pubblica ASL RM1: “Sospendere la maratona di Roma prevista per domani”.

Si appresteranno a gareggiare circa 2mila persone e, in tempi di pandemia, meglio evitare di correre rischi.

Viste le varie limitazioni adottate già per vari settori, l’azienda Sanitaria Regionale di Roma 1 propende per la sospensione della maratona.

Tuttavia, il preavviso è poco. Staremo a vedere cosa succederà e monitoreremo la situazione per tenervi aggiornati.

Intanto, gli organizzatori hanno accolto così la richiesta della ASL RM1:

Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom e del comitato organizzatore della gara, precisa quanto segue: , presidente di Atleticom e del comitato organizzatore della gara, precisa quanto segue: «

In merito alla richiesta di sospensione dell’

Il Comitato Organizzatore naturalmente come tutti condivide le preoccupazioni per la situazione pandemica ma fa presente che l’evento si svolgerà all’interno di una bolla protetta da centinaia di operatori preposti al controllo del rispetto di tutte le norme previste per il regolare svolgimento degli eventi sportivi».