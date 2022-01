Ferrari contro un albero, si disintegra. Alta velocità e carreggiata bagnata sono i protagonisti di un violentissimo impatto che non ha causato ferite

Ha avuto un tragico esito, per il portafoglio, non per il conducente che ne è uscito illeso, un incidente della circolazione avvenuto il giorno di Natale poco dopo le 17.30 nel canton Argovia, in quel di Auw (AG) sulla strada principale tra Auw e Rustenschwil in Svizzera.

Una Ferrari, guidata da un 54enne, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha perso aderenza sulla carreggiata bagnata finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero. Il danno riportato, scrive la Polizia Cantonale in nota, è da considerarsi totale.

FOTO DI REPERTORIO