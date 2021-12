Un motociclista che trascina con lo scooter una donna: l’11 dicembre un uomo è stato filmato mentre guidava su una strada nella città di Yulin, nella regione di Guangxi Zhuang, e trascinava una donna sull’asfalto per diversi metri. La donna, distesa a terra, si è agganciata al portapacchi della moto, vicinissima alle ruote della moto, mentre gli automobilisti preoccupati suonavano il clacson per chiedere al motociclista di fermarsi.

La polizia, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha dichiarato che la vittima ha subito lievi abrasioni e ha posto il motociclista in detenzione amministrativa per 10 giorni. Di seguito il link del video dell’atroce violenza sulla donna evidentemente sotto choc per le brutalità subite:

https://www.itemfix.com/v?t=3scfa9

FOTO DI REPERTORIO