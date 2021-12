Roma. Arrestati dalla Polizia di Stato una 32enne e un 47enne trovati in possesso di sostanza stupefacente.

I fatti

Gli uomini del XII Distretto Monteverde, hanno arrestato una 32enne romana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La donna fermata per un controllo mentre viaggiava a bordo di un motociclo, ha consegnato spontaneamente un involucro contenente 99 grammi di cocaina mentre il motociclo sprovvisto di assicurazione è stato posto sotto sequestro penale perché utilizzato dalla donna per trasportare la sostanza stupefacente, nonché amministrativo in quanto sprovvista della copertura assicurativa.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento. Per la 32enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Cosa è successo a Lucio Sestio

Gli uomini del commissariato Tuscolano, hanno arrestato un 47enne, il quale dopo essersi presentato presso il Commissariato per assolvere all’obbligo di presentazione alla PG, misura cautelare alla quale è sottoposto a seguito di due precedenti arresti operati nei suoi confronti in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato seguito e visto entrare in un garage in via Ponzio Cominio con fare sospetto e con in mano una busta di plastica.

Fermato e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 18,04 grammi di hashish e euro 40,00. Per l’uomo è stata disposta la convalida dell’arresto e applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma.