I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frosinone, hanno tratto in arresto per “evasione” un 45enne del capoluogo ciociaro, già censito per reati inerenti gli stupefacenti e il patrimonio.

Frosinone, evade dai domiciliari

L’uomo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari a seguito di condanna per vari furti aggravati commessi nei primi mesi del c.a., si rendeva ulteriormente artefice di numerose inosservanze alla predetta misura detentiva, tanto che, su specifica richiesta del Reparto operante, veniva emessa a suo carico dal Tribunale di Frosinone – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari una Ordinanza Applicativa della Misura Cautelare Personale, immediatamente notificatagli.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale.