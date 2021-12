Roma, vietati botti e fuochi d’artificio per Capodanno: l’ordinanza del sindaco Gualtieri

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che vieta i botti a Capodanno su tutto il territorio della Capitale.

L’ordinanza

Il provvedimento sarà in vigore a partire dalle 00.01 del 31 dicembre fino alle 24.00 del 6 gennaio e prevede il divieto assoluto di qualsiasi materiale esplodente, come per esempio fuochi artificiali, petardi, botti, razzi.

Possono essere utilizzati invece i cosiddetti “petardini da ballo”, quali fontane, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole, girandole e simili.

Previste multe fino a 500 euro per chi non rispetta tale provvedimento.

Di seguito, il pdf dell’ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri.

Foto di repertorio