Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, 29 dicembre 2021, il nuovo decreto sulle quarantene e sull’estensione del Green Pass.

Quarantene e Super Green Pass: cosa cambia?

La quarantena è stato di fatto azzerata per quanti vaccinati con terza dose o che abbiano ricevuto il vaccino da meno di quattro mesi, e che sono entrati in contatto con un positivo al Coronavirus. Previste autosorveglianza, quindi bisogna essere asintomatici, e l’effettuazione di un tampone al quinto giorno dal contatto “a rischio”. In caso di sintomi, si deve comunque seguire tutto l’iter previsto in caso di sospetta positività al virus.

Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di quattro mesi, l’autoisolamento scenderebbe da 7 a 5 giorni, con test negativo. Non cambia nulla per i non vaccinati.

Dal 10 gennaio 2022 fino a fine emergenza, si amplia l’uso del Super Green Pass: sarà necessario in alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Obbligatorio anche nell’ambito dei trasporti a lunga percorrenza.

Inoltre, saranno previsti prezzi calmierati per le mascherine FFP2.

Foto di repertorio