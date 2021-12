Moto: tutto quello che devi sapere per risparmiare sull’assicurazione

La moto è un veicolo dal fascino particolare, al punto che per molte persone rappresenta un vero e proprio stile di vita, oltre ad essere naturalmente un valido mezzo di trasporto, perfetto per le commissioni quotidiane così come per i viaggi lunghi e impegnativi.

Ovviamente, anche per le moto e gli scooter è obbligatoria la polizza assicurativa Responsabilità Civile, che garantisce la tutela nel caso in cui si causassero danni a terzi nel corso di manovre o incidenti.

Scegliere l’assicurazione moto più adatta alle proprie esigenze personali è quindi molto importante per viaggiare tranquilli e per tutelare se stessi e il proprio veicolo contro qualsiasi imprevisto.

Per trovare la polizza RC moto più vantaggiosa e conveniente, può essere utile utilizzare un comparatore online, come per esempio 6sicuro.it, e mettere a confronto le offerte di diverse compagnie assicurative.

Ricercare online la polizza assicurativa per la propria moto significa infatti risparmiare tempo, oltre a trovare una vasta gamma di proposte molto interessanti e competitive.

Quali coperture offre la polizza assicurativa per la moto

Come si è detto, l’assicurazione obbligatoria per la moto, così come la polizza RC Auto, offre la tutela nei confronti degli eventuali danni provocati a terzi.

Tuttavia, soprattutto per chi utilizza la moto quotidianamente, sia in città che durante le vacanze e i viaggi, si raccomanda di completare l’assicurazione con alcune garanzie aggiuntive: protezione dal rischio di furto e di incendio e dai danni provocati da eventi naturali, assistenza e soccorso su strada, tutela legale o altro, in base alle necessità specifiche e all’utilizzo del veicolo stesso.

Per chi viaggia molto in moto, dotarsi di coperture aggiuntive, quali possono essere appunto l’assistenza da parte di un avvocato per risolvere eventuali controversie e la possibilità di ricevere soccorso immediato da un’officina in caso di incidente o di guasto, sono di estrema utilità.

Elementi da considerare per la polizza moto

Nella scelta della polizza moto e delle relative garanzie, è importante prestare attenzione alle effettive necessità. Ad esempio, per chi utilizza il veicolo saltuariamente, magari solo durante le vacanze e i lunghi viaggi, può essere utile acquistare una polizza moto che offra la possibilità di sospensione nel corso dell’anno.

La sospendibilità della polizza assicurativa per la moto è ideale per chi non utilizza questo tipo di veicolo nei mesi invernali, oppure per chi ne fa uso per svolgere un lavoro stagionale. In base alle diverse situazioni, si può ricorrere anche ad una polizza temporanea, che permetta di assicurare il veicolo per un periodo di tempo inferiore ai 12 mesi.

La flessibilità è una delle doti principali per una polizza moto, proprio perché si tratta di un veicolo particolarmente versatile e usato in diverse occasioni, infatti oggi le polizze assicurative per i motoveicoli sono studiate proprio per rispondere ad ogni genere di necessità, proponendo soluzioni personalizzate e innovative. Una delle maggiori novità, tra le altre, è la possibilità di richiedere l’installazione di dispositivi per il controllo del mezzo in caso di furto, consentendone una facile localizzazione, così come di sistemi di allarme che entrano in funzione nei momenti di emergenza.

Scegliere una polizza assicurativa modulabile

Le polizze modulabili consentono di assicurare più veicoli di caratteristiche differenti, generalmente un massimo di quattro, tra auto e moto, inserendo tutte le garanzie ritenute necessarie per ogni singolo mezzo.

È un prodotto certamente interessante per chi possiede più mezzi, li utilizza a periodi alterni e desidera una polizza assicurativa adattabile e conveniente.

Anche questo tipo di polizza può essere comunque integrata secondo le diverse situazioni, nella maggior parte dei casi le compagnie che inseriscono l’opzione della mobilità e della modulabilità per diversi veicoli prevedono anche l’aggiunta di ulteriori protezioni, compresa l’assistenza in caso di sinistri e guasti e la tutela legale.