Incroceranno le braccia il prossimo 15 Gennaio i lavoratori delle Polizie Locali dei Comuni Italiani, a proclamare lo sciopero il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) e le sigle aderenti alla CSE.

La nota di SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale)

Le ragioni dello sciopero, risiedono tutte nello stravolgimento della proposta di legge di riforma, come spiega il Segretario Regionale del Lazio Alessandro Marchetti “I Poliziotti Locali d’Italia, che attendevano da quasi 40 una legge di riforma, che li equiparasse ai colleghi delle altre forze dell’ordine, riconoscendone contratto pubblicistico e status di forza di Polizia, sebbene ad ordinamento Locale, si sono visti traditi dallo stravolgimento del testo, avvenuta nei giorni scorsi in Commissione Affari Costituzionali.

Si è pensato di asservire le Polizie degli Enti Locali, alle funzioni “sgradite” delle altre forze dell’ordine, lasciando l’intero “costo” gravare sui bilanci dei Comuni e senza alcuna modifica dell’attuale status dei lavoratori. Non permetteremo che a fronte dei mutati ruoli delle Polizie Locali d’Italia, ormai forze predominanti in quanto a presenza sui territori, si possa immaginare di procedere con una riforma addirittura peggiorativa rispetto alla legge 65/1986.” Dichiara Marchetti in una nota.

“La battaglia per i nostri diritti è appena all’inizio” gli fa eco il Segretario Romano Aggiunto Marco Milani “Allo sciopero del 15 Gennaio, seguirá un presidio , aperto alla partecipazione di tutti i colleghi, davanti al senato, per sensibilizzare i parlamentari ad una discriminazione tra divise, quella subita dai caschi bianchi italiani, denunciata piú volte dalle stesse istituzioni Europee, che è giunto il momento di essere sanata” Concludono dal Sindacato.