Bufalotta, dramma a Natale: famiglia si ritrova un appartamento in fiamme

Appartamento distrutto a causa di un incendio. È successo in via Apostolo Zeno, zona Bufalotta, ad una famiglia.

La catena della solidarietà supera ogni aspettativa: raccolti oltre 75 mila euro

Quella che doveva essere una giornata di festa e gioia, si è trasformata in un dramma. È la storia di una famiglia, la famiglia Fratini Scicchitano, che ha visto la sua casa di via Apostolo Zeno (Bufalotta) andare in fiamme proprio il giorno di Natale.

Le fiamme sono partite dalla camera dei bambini, ma grazie alla prontezza della figlia più grande Maria, che ha dato l’allarme, e del padre Gianluca che in quel momento era in casa, sono riusciti ad evacuare incolumi.

Purtroppo però la casa è bruciata completamente e rapidamente, senza dare la possibilità di recuperare nulla: i giochi di Maria, Anna, Giacomo, Damiano e del piccolo Matteo, l’ultimo nato di pochi mesi, gli strumenti di lavoro del padre Gianluca, i computer per studiare e lavorare, i manuali e i libri di psichiatria di Caterina. Sono usciti senza poter recuperare alcun vestito, tutto è andato in fumo insieme a ricordi, foto e ogni piccolo oggetto che rende ogni casa la “mia casa”.

Attivata una grande macchina della solidarietà

Di lì a poco è partita la grande catena della solidarietà. Attraverso la famosa piattaforma GoFundMe (QUI il link) sono stati raccolti oltre 75 mila euro. Una cifra grandissima che ha visto più di 1.200 donazioni.