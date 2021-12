Ciociaria, il bollettino coronavirus di oggi: morta 59enne di Paliano

Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria con il bollettino odierno. Ecco i dati inviati oggi, 28 dicembre 2021, dalla ASL di Frosinone.

Il bollettino Coronavirus di oggi, martedì 28 dicembre 2021, in Ciociaria

Nelle ultime 24h sono stati effettuati 3.788 tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 484 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2. I negativizzati sono 170.

Registrato il decesso di una donna di 59 residente a Paliano con pregresse patologie.

Per entrare negli ospedali della provincia è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine FFP2 fino al termine dell’emergenza sanitaria.

È quanto deciso dalla Asl di Frosinone richiamando l’ordinanza regionale che prevede l’utilizzo delle stesse in alcuni luoghi particolarmente a rischio infezione.

Nei nosocomi di Frosinone, Cassino, Sora, Alatri e nelle altre strutture sanitarie è dunque ora necessario indossare dispositivi di protezione più resistenti delle semplici mascherine chirurgiche.

Una decisione, quella dell’azienda sanitaria locale, presa a beneficio della popolazione per combattere il Covid e la variante Omicron: le FFP2, infatti, proteggono sia chi le indossa, sia gli altri. Hanno un alto potere filtrante perché riescono a fare da barriera e prevengono la trasmissione di microrganismi alle persone che si trovano vicino a chi le indossa, proteggendole dal rischio di essere infettate.

Ecco inoltre alcuni consigli per indossare correttamente le mascherine e riconoscerne la provenienza:

Come vanno indossate

Occorre rispettate alcune regole igieniche di base per non mettere a rischio l’efficacia stessa delle mascherine. In primis disinfettare le proprie mani prima di toglierle dalla loro confezione. Toccare soltanto gli elastici e non la loro parte interna. È importante indossarle correttamente: devono coprire bocca e soprattutto naso. Non vanno utilizzate per molti giorni ma è necessario cambiarle spesso.

Come riconoscere le mascherine Ffp2 regolari

Sulla confezione e sul prodotto deve essere riportato il marchio CE accompagnato da un codice di quattro numeri. Questo identifica il laboratorio o un altro soggetto che ha dato il via libera al prodotto perché questo è in linea con la norma EN 149:2001. Il marchio CE, per altro, deve avere proporzioni precise. Se è diverso o ha dimensioni differenti può essere contraffatto e quindi non rispettare gli standard di sicurezza europei.