Monterotondo, “Devi tornare con me!”: minaccia l’ex anche sotto casa

Il 26 dicembre 2021 i Carabinieri di Monterotondo hanno arrestato un giovane uomo italiano, per il

delitto previsto dall’art. 387 bis c.p., per inosservanza della misura cautelare del divieto di

avvicinamento alla ex compagna, emessa il 13.10.2021 dal Tribunale di Tivoli.

La vicenda

Nel tardo pomeriggio la donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri per aver ricevuto numerose

telefonate dal suo l’ex convivente, con minacce di tornare da lei, nonostante la misura cautelare in atto,

con l’intento di usarle nuovamente violenza.

I carabinieri, immediatamente giunti sotto casa della donna hanno constatato che l’uomo si trovava già

sotto la casa della vittima e per questo era stato prontamente tratto in arresto. Trattenuto durante la

notte in camera di sicurezza nella caserma di Monterotondo, la mattina del 27 dicembre alle ore 12.00 è

stato sottoposto a rito direttissimo presso il Tribunale di Tivoli, dove il Giudice del Tribunale di Tivoli

convalidato l’arresto ne ordinava la remissione in libertà, come previsto dall’attuale normativa.

Lo stesso 27 dicembre 2021 il Tribunale di Tivoli, su richiesta della Procura della Repubblica di

Tivoli, ha emesso ordinanza di aggravamento di misura cautelare già in atto, modificando così

l’attuale divieto di avvicinamento alla persona offesa con gli arresti domiciliari ove l’uomo è stato

immediatamente condotto.