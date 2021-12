Giallo a Fregene: ritrovato un cadavere sulla spiaggia

Macabro ritrovamento sul litorale romano, a Fregene. Proprio sulla battigia è stato ritrovato il corpo di un uomo in stato di decomposizione.

Uomo ritrovato morto sulla spiaggia: adesso è giallo

Ancora non è chiara l’identità dell’uomo ritrovato questa mattina, martedì 28 dicembre 2021, su una delle spiagge di Fregene. Il cadavere era in stato di decomposizione, molto probabilmente perché si trovava in acqua da diverse ore.

Sul posto, oltre i Carabinieri, anche il personale della Capitaneria di Porto e la scientifica per effettuare i classici rilievi ed attendere l’autorizzazione per effettuare l’autopsia.