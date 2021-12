Dovrebbe riunirsi domani, mercoledì 29 dicembre 2021, il Comitato tecnico scientifico (Cts) e, sulla base dell’andamento epidemiologico, si potrebbe decidere di ridurre i tempi di quarantena per i vaccinati con terza dose entrati in contatto con un positivo al Coronavirus.

Tempi di quarantena ridotti per i vaccinati con terza dose? Il CTS convocato per domani

Una quarantena non più di sette giorni ma di tre/cinque per tutti i vaccinati con terza dose (o booster) entrati in contatto con un soggetto positivo al Coronavirus: è quanto potrebbe essere deciso già da domani dal Cts.

Come riportato dall’Ansa, una decisione in tal senso dovrebbe arrivare al massimo per i primi giorni di gennaio, sicuramente prima della fine del periodo festivo.

Nel frattempo, nel Lazio, da domani si potranno prenotare anche le somministrazioni notturne dei vaccini anti-Covid presso gli hub vaccinali di Termini, La Vela di Tor Vergata, Eur Piazzale del Quadrato della Concordia, Fiumicino Lunga sosta e Palasport di Tivoli, che resteranno aperti fino alle ore 24:00 dal 30 dicembre.

La prenotazione deve essere effettuata sul sito http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Sempre online, si può accedere alle prenotazioni per la dose di richiamo (booster) rivolta alla fascia d’età 16 e 17 anni e alla fascia d’età 12 – 15 anni per i giovani con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti come da elenco della circolare del Ministero della Salute. Al momento, sono state superate le 10mila prenotazioni per questa fascia d’età sul portale regionale.

