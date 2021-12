Oggi, 27 dicembre alle ore 15:49 è stata inviata la squadra VVF di Tuscolano 2 (12/A) in via Collatina, all’altezza del numero civico 295, a Roma, per un incidente stradale.

Incidente tra utilitaria e Jeep a Collatina: donna in codice rosso

L’urto è avvenuto tra due autovetture (un’utilitaria e una Jeep): necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la conducente alla guida del fuoristrada (donna 61 anni), trasportata in codice rosso per dinamica dal personale del 118 al pronto soccorso di zona. Illeso il conducente dell’utilitaria.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico veicolare. Presenti sul posto polizia e personale di Roma Capitale.