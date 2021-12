Fiumicino, la situazione coronavirus si fa drammatica

“L’ho già affermato ieri e torno ora a ribadirlo: la situazione dei contagi nel nostro territorio è preoccupante. I casi di coronavirus continuano a salire senza sosta, ben 575 quelli comunicati dalla Asl Rm 3, 46 più di ieri, di cui 296 donne e 279 uomini con età media di 34 anni. Senza considerare le tantissime persone in quarantena preventiva poiché contatti diretti di positivi o quelle in fila per fare i tamponi sia nell’hub vaccinale al lunga sosta dell’aeroporto che in piazzale Mediterraneo a Fiumicino”.

Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino

“La stragrande maggioranza dei positivi – aggiunge – si registra a Fiumicino e Isola Sacra con il 68% dei casi, seguita da Focene (7%), Fregene, Passoscuro e Aranova (5%). Se continuiamo con questo ritmo le conseguenze saranno inevitabili: nuove chiusure e nuovi provvedimenti restrittivi. Cerchiamo di evitare di arrivare a un nuovo lockdown generalizzato. Lo possiamo fare solo con l’impegno di tutti nel seguire le regole: mascherine indossate anche all’aperto, no ad assembramenti e igienizzazione frequente delle mani. Sono poi ancora troppe le persone non vaccinate: provvedete per il bene della comunità. Vaccinatevi, vaccinate anche i bambini dai 5 anni in su, affinché abbiano un rientro a scuola in sicurezza”.

“Forse – conclude il sindaco – le autorità regionali e nazionali dovrebbero assumere decisioni più drastiche e mettere a disposizione più risorse, visti gli intasamenti nei centri vaccinali e di prevenzione