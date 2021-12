I contagi continuano a salire a Fiumicino: il Sindaco minaccia il lockdown

Oggi si registra un balzo davvero preoccupante nei contagi: ben 529, 66 in più dall’ultima comunicazione. Dei positivi 277 sono donne, 252 uomini, con un’età media di 35 anni. Dai dati forniti dalla Asl Rm3 le località con più contagi risultano essere sempre Fiumicino e Isola sacra con il 69% dei casi, Focene con il 7% e Fregene con il 6%”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“529 POSITIVI, SE TREND PROSEGUE COSI’ INEVITABILI NUOVE RESTRIZIONI”

“E’ un dato allarmante – commenta – soprattutto perché continua a crescere vertiginosamente. E’ assolutamente necessario che tutti noi stiamo riguardati, evitiamo ogni forma di assembramento, indossiamo le mascherine, sempre, e igienizziamo le nostre mani. So che è difficile in questi giorni di festa, ma evitiamo le zone affollate e riunioni con persone che non frequentiamo solitamente. Inoltre vacciniamo noi stessi e i nostri figli: è l’unica arma che abbiamo contro la diffusione del virus. Anche perché, se il trend dovesse proseguire così, sarà inevitabile dover prendere provvedimenti ancora più restrittivi nei prossimi giorni. Evitiamo di dover arrivare a un lockdown generalizzato, lo possiamo fare solo se ognuno di noi si impegna in questa battaglia contro il coronavirus