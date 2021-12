La circolare del Ministero della Salute sancisce in maniera definitiva che il richiamo della dose booster del vaccino anti-Covid si farà a 4 mesi (120 giorni) dall’ultima somministrazione, anziché 5 come finora previsti.

Viene spiegato che il suo anticipo è stato stabilito per fronteggiare il continuo dilagare dei contagi, in aumento a causa della variante Omicron. La somministrazione “booster”, chiarisce la circolare, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dal completamento del ciclo primario o dalla diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’ infezione da Coronavirus.

La terza dose, inoltre, sarà estesa anche agli adolescenti tra i 16 e i 17 anni e ai giovani pazienti fragili di età compresa fra i 12 e 15 anni.

Dal primo febbraio 2022, inoltre, la validità del Green Pass si riduce da 9 a 6 mesi.

