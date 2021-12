Alle 13:15 circa di oggi, 24 dicembre 2021,, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra la A1 e il bivio con la A24 Roma-Teramo e Roma Nord in direzione Firenze, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 539,8, che ha visto coinvolto un mezzo pesante che ribaltandosi ha perso parzialmente il carico di animali vivi.

Gli interventi

In corso gli interventi da parte dei soccorsi meccanici, dei Vigili del Fuoco, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti provenienti da Napoli sono diretti verso Firenze, dopo l’uscita a Roma Est potranno percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e seguire le indicazioni per Firenze per rientrare in A1 a Roma Nord.