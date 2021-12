Una donna di 35 anni, insieme al suo neo marito, hanno scelto Roma come meta per il loro viaggio di nozze. Una vacanza che doveva essere unica nel suo genere, in senso positivo, ma invece lo è stata in negativo.

Per motivi ancora da comprendere, la donna è infatti precipitata sulla banchina del fiume Tevere

L’episodio è avvenuto a cavallo della notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo la mezzanotte. La donna era seduta sul parapetto di Ponte Principe Amedeo. Le sue condizioni, purtroppo, sembrano gravi. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio