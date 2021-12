Nella giornata di ieri, ad Ausonia, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 27enne del luogo, già censito per reati specifici.

Ausonia, 27enne nei guai per spaccio di droga

In particolare i militari, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, nell’ambito di una specifica attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo, rinvenivano circa 28 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un grinder, il tutto sottoposto a sequestro.