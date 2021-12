Cenone di Capodanno 2022: ecco le regole con il nuovo decreto

I contagi in Italia sono in aumento e la cabina di regia di ieri ha fatto si che il Governo prendesse delle posizioni più dure in merito al contrasto del Covid-19. Come viene riportato da Confesercenti, sono tante le persone che hanno cominciato a disdire i cenoni di Capodanno, ma proviamo a fare un po’ di chiarezza su quello che si può e non si può fare.

Cenone di Capodanno 2022: le regole

Diciamo subito che chi ha deciso di festeggiare l’ingresso del 2022 in un ristorante non dovrà disdire, e questa è già una buona notizia. Quello che bisogna avere, però, è il super green pass (vaccinati e guariti dal virus): difatti con il nuovo decreto è che fino al 31 marzo 2022 servirà il certificato verde rafforzato anche solo per entrare all’interno di un bar per poter prendersi un caffè.

Ricordiamo, inoltre che, anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021

Assolutamente vietati, invece, sono i capodanni in piazza. Proprio per questo tantissimi comuni hanno già comunicato che non ci sarà nessuna festa onde evitare assembramenti. Chiuse anche sale da ballo, discoteche e attività simili. Insomma, tutto ciò che può portare ad assembramenti

Necessaria la mascherina FFP2 nel caso in cui abbiamo deciso di girare le città con dei mezzi pubblici. Questa misura sarà adottata anche all’interno di cinema, teatri, stadi e musei.

Nessuna limitazione anche sul numero di persone da invitare a casa. Lo scorso anno, infatti, c’è stata una vera e propria bagarre sul numero di persone da invitare a casa, con orari serratissimi. Quest’anno, invece, c’è molta più “libertà” e, soprattutto, non è previsto nessun coprifuoco.