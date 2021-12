Paura nella zona di Monterotondo dove, all’interno di una palazzina, è divampato un incendio che ha coinvolto quattro persone, tra cui una bambina di 8 anni.

Fiamme in un appartamento di Monterotondo

È successo tutto nella giornata di ieri, intorno alle ore 10:00 in un appartamento di via Giacomo Leopardi, a Monterotondo. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo, aprendo la porta di casa, è stato letteralmente avvolto dalle fiamme. La vittima è rimasta intossicata ed è stata trasportata presso il Policlinico Umberto I di Roma con ustioni piuttosto serie.

Non solo lui ad essere coinvolto. Difatti sono rimaste intossicate anche una donna di 67 anni, un uomo di 41 e una bambina di appena 8 anni. Da quello che emerge, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita ma, per sicurezza, sono stati tutti portati in ospedale per i classici controlli.

