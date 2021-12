Paura a Ferentino, incendio nel centro commerciale: è caccia ai piromani

Denuncia a carico di ignoti che potrebbero essere inchiodati dalle telecamere di videosorveglianza. Incendio all’ingresso del centro commerciale posizionato lungo via Casilina.

Danni alla struttura: è caccia ai piromani

Una bravata? Questo ancora non lo possiamo sapere, fatto sta che nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre 2021, c’è stato un brutto incendio nei pressi del centro commerciale situato lungo via Casilina, nel territorio di Ferentino. Da quello che emerge, le fiamme hanno incenerito i rifiuti e i cassonetti posizionati all’ingresso principale potendo far temere il peggio.

Sul posto gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno subito spento il rogo e riportato il tutto alla tranquillità. Ad intervenire anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno avviato un’indagine.

Foto di repertorio.