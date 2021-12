Roma. Dopo un anno riapre la stazione Metro Policlinico

Sul fronte dei trasporti pubblici Roma torna lentamente a funzionare, e dobbiamo dare atto al sindaco Roberto Gualtieri dell’importante risultato raggiunto.

ROMA: DOPO UN ANNO DOMANI RIAPRE STAZIONE METRO POLICLINICO. CODACONS: BENE GUALTIERI, DOPO LINEE TRAM ANCHE STAZIONI METRO TORNANO A FUNZIONARE

Lo afferma il Codacons, commentando la riapertura della stazione Policlinico della metro B.

Domani mattina, in anticipo rispetto al previsto, riapre la stazione #Policlinico della #MetroB. È un’ottima notizia per gli abitanti e i lavoratori della zona, per gli studenti della @SapienzaRoma, per i pazienti e il personale sanitario dell’Umberto I ▶️ https://t.co/sHAlrk1pQy pic.twitter.com/wxTcbMP4Xe — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) December 23, 2021

“Dopo la linea 2 del tram riattivata lo scorso 18 dicembre anche la metro B torna pienamente operativa grazie alla riapertura della fermata Policlinico – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un passo importante in favore del trasporto pubblico, considerato che la stazione Policlinico, oltre a servire i residenti, viene utilizzata dagli studenti dell’Università La Sapienza e da chi deve recarsi all’ospedale Umberto I”.

MA IL 31 DICEMBRE SCADRA’ INCENTIVO TAXI PER DONNE SINGLE, ANZIANI E DISABILI. COMUNE INTERVENGA PER PROROGARE MISURA

“Chiediamo però al sindaco Gualtieri uno sforzo ulteriore sul fronte della mobilità: il prossimo 31 dicembre scadranno i “buoni taxi”, agevolazione varata durante la pandemia per donne single, disabili e anziani e che introduceva uno sconto del 50% sul costo della singola corsa per coloro che effettuano spostamenti utilizzando il servizio Taxi/Ncc. Una misura che deve essere prorogata in considerazione dell’escalation di contagi che si registra nella capitale e per tutelare i soggetti più fragili” – conclude Rienzi.

Le parole dalla Regione

“Esprimo un ringraziamento al sindaco Gualtieri e all’assessore Patanè per la riapertura della fermata Policlinico della metropolitana. Un servizio prezioso per i lavoratori, gli utenti e i familiari dei pazienti di uno dei più importanti nosocomi della città e d’Europa”.

Lo afferma l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.