Un’auto ha preso fuoco tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, 23 dicembre 2021, tra il GRA e Torrenova. La coda segnalata è di circa due chilometri, in direzione dell’Autostrada A1 Milano-Napoli.

Auto in fiamme tra Gra e Torrenova, verso l’autostrada A1: code che arrivano fino a Valmontone, a causa del traffico intenso di queste ore

Traffico intenso non solo in una delle principali arterie di Roma, bensì anche in provincia. Sono infatti segnalate code in aumento, tra Guidonia-Montecelio e Valmontone, in direzione di Napoli, con tempi di percorrenza di circa 80 minuti.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla presenza di eventuali feriti e sulle dinamiche dell’incendio, ma anche sulla situazione viabilità, che al momento appare essere molto intensa a Roma e dintorni.

Foto di repertorio