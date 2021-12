Covid, Lazio. Da oggi obbligo di mascherine anche all’aperto in tutta la Regione

Si ricorda che a mezzanotte di oggi, 23 dicembre 2021, è scattato l’obbligo delle mascherine anche all’aperto, in tutta la Regione Lazio.

Mascherine obbligatorie anche all’aperto: i dettagli dell’ordinanza firmata da Zingaretti

L’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti, sarà in vigore dalle ore 00:00 del 23 dicembre alle 24:00 del 23 gennaio 2022. La mascherina deve essere indossata anche nei luoghi all’aperto, per tutta la giornata, fermo restando le disposizioni in vigore in merito al Green Pass.

Sono esentati dall’obbligo:

i bambini con età inferiore ai 6 anni;

portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina;

chi sta svolgendo sport e attività motoria all’aperto.

Il personale sanitario e sociosanitario, sia delle strutture pubbliche che di quelle private, vedrà un aumento della frequenza dello screening: verranno eseguiti test ogni, e non oltre, 10 giorni.

Immagine presa da Salute Lazio