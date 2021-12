Alle 17 circa di ieri, 22 dicembre 2021, i Vigili del Fuoco del Comando di Frosinone sono intervenuti con due partenze per un incendio sviluppatosi all’interno di una attività commerciale situata al piano terra di uno stabile in via A. Moro, nel capoluogo ciociaro.

Frosinone, incendio in un’attività commerciale: intervengono i Vigili del Fuoco

Le squadre hanno prontamente spento l’incendio localizzato nel locale espositivo.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’immediato intervento dei dei vigili del fuoco ha garantito lo spegnimento dell’incendio e impedito il propagarsi dello stesso ai locali adiacenti.

Le cause sono in corso di accertamento, pertanto potrebbero seguire aggiornamenti.