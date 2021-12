Assunzioni Abbott a dicembre 2021 e gennaio 2022 a Roma e in tutta Italia: come candidarsi per le varie posizioni aperte e trovare quindi lavoro in ambito farmaceutico, all’interno del noto gruppo americano? Di seguito ecco maggiori informazioni per voi redatte da Circuito Lavoro.

Posizioni aperte

Come anticipato, Abbott cerca in Italia nuove figure professionali per ampliare il proprio organico. Il gruppo ha dato il via alle selezioni in tantissime regioni di Italia: Lazio, Liguria, Lombardia, per esempio, ma anche Puglia, Campania e Sicilia. Possiamo dire che buona parte del territorio sarà “abbracciato” dalle selezioni. Le posizioni aperte per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 sono le seguenti:

Business Analyst Intern

Sede: Roma

Customer Care & Admin Clerk

Sede: Roma

Field Technical Engineer CRM

Sedi: Pesaro, Ancona, Milano, Novara, Brescia, La Spezia, Genova, Torino

Field Technical Engineer CRM Internship

Sedi: Terni, Roma, Perugia, Padova, Venezia, Verona, Treviso, Roma, Catanzaro, Reggio Calabria

Hematology Application Specialist

Sede: Roma

Informatics Technical Service Specialist

Sede: Roma

International Senior Therapy Specialist

Sede: Milano

L’elenco dei posti disponibili per i quali è possibile candidarsi è molto più nutrito. Potrete consultare tutte le offerte di lavoro Abbott direttamente sul sito del gruppo farmaceutico americano.