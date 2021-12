“La delibera presentata il 21 dicembre e che abbiamo votato favorevolmente è sicuramente un primo passo dopo anni d’inerzia, ma anche da cittadino di quel quadrante della città, mi aspetto che ora si lavori per fare diventare quell’infrastruttura un servizio ai cittadini.

La realizzazione della metro C, ha sicuramente risolto diversi problemi di mobilità di quel quadrante, ma a volte è bloccata, e anche alcune scale mobili e alcuni ascensori sono inutilizzabili.

Inoltre va ricordato che dall’apertura della metro C l’utenza che la utilizza è decuplicata, mentre non è aumentata la frequenza dei treni. Mi auguro – conclude Nanni – che questa cessione non diventi come quei regali di Natale che dopo le feste vengono messi da una parte e inutilizzati, ma che diventi altresì un ulteriore servizio di trasporto di cui i cittadini potranno beneficiare”.