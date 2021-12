La magia dell’abito lungo, meraviglioso protagonista degli outfit invernali

Quando si tratta di scegliere un outfit invernale capace di stupire, non si possono non chiamare in causa gli abiti lunghi. Per fortuna, da qualche anno, è stata messa da parte la convinzione che vedeva questo capo utile solo in caso di serate chic. Come suggeriscono i grandi brand e soprattutto gli influencer, può essere indossato in diverse occasioni.

Se si ha intenzione, per esempio, di dare spazio a uno street style capace di lasciare a bocca aperta, si possono prendere in considerazione vestiti con fantasie floreali – quest’anno vanno tantissimo – sopra i quali sfoggiare un capospalla che ha sempre il suo perché, ossia la giacca maschile.

Le alternative per trovare ispirazioni non mancano di certo! Come già detto, le stampe floreali sono di super moda e fra le proposte di Twinset, brand che si contraddistingue da sempre per l’innegabile eccellenza dei suoi prodotti, è possibile trovare diversi vestiti lunghi con la caratteristica sopra citata.

Proseguendo con l’elenco dei consigli per indossare l’abito lungo in inverno e focalizzandosi nello specifico verso un’idea perfetta per le occasioni formali, chiamiamo in causa i capi lunghi in maglia. Quando li si cita, è doveroso rammentare che il nero in particolare ha un grande fascino e che è importantissimo scegliere bene la borsa, che dovrebbe essere possibilmente a mano.

Fondamentale in questo caso è fare attenzione anche ai gioielli che, visto il colore dell’abito, non possono che spiccare. Nell’ambito delle alternative più interessanti a cui si può fare riferimento, troviamo le collane – anche maxi – di color argento.

Oggi come oggi, nel momento in cui si ha intenzione di rendere il vestito lungo un capo protagonista degli outfit invernali, non si può non prendere in considerazione il modello chemisier. Questa soluzione può sembrare al primo impatto basica. Se ci si ferma a riflettere e se si mette in primo piano la giusta dose di creatività, è facile accorgersi che c’è molto di più.

A dare il giusto tocco di carattere all’intero insieme ci pensano indubbiamente gli accessori. Tra questi è possibile trovare il foulard, ma anche la già citata borsa, che dovrebbe essere scelta di un colore in contrasto rispetto a quello del vestito principale. Da non dimenticare sono ovviamente le scarpe. In questo caso, vanno bene gli stivali, che possono essere considerati un dettaglio complementare per un look da sfoggiare in ufficio.

Sempre per quando si va al lavoro, si può valutare un’alternativa classica e romanticissima, ossia l’abito lungo con maxi colletto.