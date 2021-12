Attenzione alle truffe via sms o e-mail! Ultimamente, arrivano sempre più segnalazioni di tentativi di phishing e truffa, come nel caso del messaggio sul (finto) accesso anomalo al vostro conto corrente. Ecco i dettagli della Polizia di Stato.

Attenzione ai tentativi di phishing via sms: i dettagli

“Questo è un SMS che mette in allerta chi lo riceve, perché paventa un accesso anomalo al conto corrente bancario e lascia intendere che qualcuno si è già collegato al vostro posto. Non abboccate. Si tratta di phishing per rubare i vostri dati. Cestinate!”, è quanto riportato dalla Polizia di Stato.

Immagine presa dall’account Twitter della Polizia di Stato