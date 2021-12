Nel girone C del campionato di serie D, quarta sconfitta consecutiva per l’ US Basket Cavese sul parquet romano di Montesacro: 60-55 il finale, nella penultima gara di questo 2021 della formazione allenata da coach Bielli.

La gara in breve

Un avvio di gara con i padroni di casa che impattano meglio, chiudendo la prima frazione di gioco con la testa avanti. Dopo una partenza ”diesel”, la reazione della formazione biancoazzurra, soprattutto in difesa, spostando il tabellone sul 32-26. Riducendo, seppur di sole due lunghezze, il gap creato dai ragazzi allenati da Provvedi. Rientrati dall’intervallo lungo, la compagine cavese ribalta la situazione, mettendo a referto 17 punti contro i 7 di Montesacro. 39-43 il punteggio con l’ultimo giro di orologio ancora da giocare. Ultimi dieci con il team di coach Bielli che conduce fino a tre minuti dalla sirena finale. La panchina corta fa però la differenza: i biancoazzurri arrivano sul finire del match forse troppo stanchi e poco reattivi. Diversi i tentativi non andati a segno. I padroni di casa del Montesacro Roma allora ne approfittano, conquistando due punti fondamentali. Chiudono così il 2021 con una vittoria sul proprio parquet.

Le parole di Cara post partita

Le parole del numero otto biancoazzurro, Federico Cara sull’amara trasferta romana: ”Sono molto dispiaciuto per la sconfitta con Montesacro. Come ho già detto ai miei compagni, mi prendo tutta la responsabilità: ho sbagliato gli ultimi possessi e il tiro decisivo, perdendo poi di soli cinque punti. Peccato, perché abbiam giocato di squadra e molto bene sia in attacco che in difesa.”

E continua: ”Il bello del basket però, è che non hai tempo di pensare alla sconfitta. Domani abbiamo lo scontro diretto con l’Olimpia per l’ultima posizione. Purtroppo bisogna essere umili e vedere la realtà dello spettro dei playout. Sono convinto che possiamo ancora lottare per le prime posizioni: finora abbiam giocato alla pari con tutte le squadre affrontate. Da tre gare è fuori gara, a causa della quarantena, un elemento del quintetto base. Senza contare il fatto che il nostro play titolare, non ha ancora mai giocato. Tutti stiamo stringendo i denti, non pensando ai diversi acciacchi fisici. Con le rotazioni ridotte, è ancora più difficile vincere.”

Il prossimo turno

La formazione Cavese, che ha il miglior attacco del girone, con Cara con 21.1 punti e 11.6 rimbalzi di media a partita, disputerà l’ultima gara dell’anno domani, Giovedì 23 Dicembre per il recupero della settima giornata di cam pionato. Sarà attesa dall’Olimpia Roma S. Venanzio: palla a due fissata alle ore 20.15, nella cornice dell’I.T.C. Leopoldo Pirelli, in Via Rocca di Papa. Cara e compagni cercheranno di interrompere la striscia negativa di risultati, che dura ormai da quattro turni. Come dichiarato dal numero otto biancoazzurro. ”Domani non abbiam più scuse: dobbiamo tornare alla vittoria. Ce lo meritiamo, dopo quattro sconfitte. Sono sicuro che i ragazzi ed io in primis, vogliamo riscattare lo stop con Montesacro. Il girone di ritorno tra fiducia e qualche rientro, sarà totalmente diverso.” E conclude: ”Forza ragazzi… forza Cavese.”