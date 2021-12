Caso di Revenge Porn a Velletri ma questa volta, di mezzo, c’è una ragazza e un ragazzo entrambi minorenni. È successo a Velletri, nella zona dei Castelli Romani.

Baby Revenge Porn a Velletri: manda le foto “hot” al padre di lei

Probabilmente non ha accettato la fine della loro storia d’amore. È successo a Velletri e come protagonisti della vicenda ci sono un ragazzo di 17 anni e una giovane di 14. Da quello che viene riportato da Repubblica, il giovane non avrebbe preso bene la fine della relazione e ha deciso di vendicarsi inviando foto nude dell’ex direttamente al padre della 14enne.

Un gesto che parrebbe essere stato fatto per screditarla e farla apparire “una facile”.

Il tutto sarebbe stato denunciato direttamente alle Forze dell’Ordine tanto che la procura ha aperto un’indagine sul caso.