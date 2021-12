Scoppia a Roma e nel Lazio la truffa del falso panettone “artigianale”. Lo denuncia Assoutenti che, in occasione delle feste di Natale, lancia l’allarme e invita i consumatori alla massima prudenza.

Ecco come difendersi dalla contraffazione nel settore dei panettoni e dei dolci di Natale

Durante le feste si assiste ad una invasione di prodotti contraffatti che vengono venduti ai consumatori a caccia di acquisti di Natale – spiega Assoutenti – Un fenomeno che non riguarda solo i giocattoli o gli addobbi natalizi, ma da qualche anno investe anche il settore alimentare. Basti pensare che solo in questo mese di dicembre nei 195 interventi ispettivi effettuati dai Nas nei laboratori dolciari sono state riscontrate ben 64 irregolarità, quasi 1500 kg di dolci natalizi sequestrati e 5 stabilimenti completamente chiusi.

La crescente attenzione dei cittadini romani per i panettoni artigianali ha portato quest’anno molti frodatori a utilizzare prodotti industriali spacciandoli per dolci artigianali e venderli, con confezioni e nomi diversi, a prezzi anche decuplicati.

Un danno per i consumatori, che attraverso l’inganno spendono di più per prodotti che di artigianale non hanno nulla, e per le imprese oneste del settore, che subiscano una perdita del giro d’affari.

Per tale motivo Assoutenti diffonde oggi una guida per i consumatori di Roma e del Lazio per aiutarli a riconoscere i panettoni artigianali contraffatti da quelli originali: