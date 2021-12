Come di consueto, le festività di Natale e di Capodanno modificheranno un po’ le cose per gli amanti del gioco e delle lotterie. Le estrazioni legate ai giochi di Lotto, Superenalotto, ecc. ci saranno lo stesso in questi giorni di festa? Scopriamolo

Estrazioni Lotto, Superenalotto e varie lotterie a Natale e Capodanno 2021? Ci saranno?

Sisal ha comunicato che le estrazioni subiranno delle leggere modifiche. Sarà sempre possibile giocare, ma i giorni varieranno, con alcuni posticipi, che vedranno interessare anche l’estrazione dell’epifania 2022. Agenzie Dogane e Monopoli ha comunicato i seguenti cambiamenti:

– l’estrazione prevista per il giorno 25 dicembre 2021, verrà posticipata al giorno 27 dicembre 2021.

– l’estrazione prevista per il giorno 1 gennaio 2022, verrà posticipata al giorno 3 gennaio

– l’estrazione prevista il 6 gennaio, verrà posticipata al giorno 7 gennaio 2022

Noi saremo sempre pronti a mostrarvi i risultati delle varie estrazioni, dunque non vi resta che seguirci per restare sempre aggiornati e scoprire se l’appuntamento con la fortuna stavolta ha scelto voi.