MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (scad. 13 gennaio 2022)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattrocentoundici posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. (GU n.99 del 14-12-2021)

IL DIRETTORE GENERALE

del personale e delle risorse

del Dipartimento dell’amministrazione

penitenziaria

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione

di quattrocentoundici allievi vice ispettori (trecentosettantotto

uomini; trentatre’ donne) del ruolo degli ispettori del Corpo di

polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in possesso dei

requisiti di cui al successivo art. 3.

2. Un sesto dei posti disponibili del concorso, pari a

sessantanove posti (sessantatre’ uomini; sei donne), e’ riservato al

personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria

con almeno tre anni di anzianita’ di effettivo servizio alla data del

presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del

limite di eta’.

3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta’ di

revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o

rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche’ le connesse

attivita’ di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento

dei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento –

sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in

ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili,

nonche’ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa

pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di

personale per gli anni 2022-2023.

Di quanto sopra si provvedera’ a dare comunicazione con avviso

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª

Serie speciale «Concorsi ed esami» – nonche’ sul sito istituzionale

del Ministero della giustizia www.giustizia.it

