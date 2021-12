Tragedia a Minturno: 73enne sparisce e viene trovato morto in un campo

Tragico decesso a Minturno, nella zona di Solacciano: un 73enne, dopo essere sparito per ore, è stato ritrovato morto in un campo da un suo familiare nel primo pomeriggio di ieri, 20 dicembre 2021.

Tragedia a Minturno: 73enne ritrovato impiccato

Sembrerebbe che il decesso sia stato causato da un gesto estremo dell’uomo: il 73enne era sparito da ore, facendo allarmare i suoi familiari. Dopo diverse ricerche, il pensionato è stato ritrovato impiccato. Stando a quanto dichiarato, l’uomo soffriva di depressione.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo, e i Carabinieri, per i rilievi del caso.

Foto di repertorio