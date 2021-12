Reduce dal successo con Cisterna e dalla ”vittoria a tavolino” 0-20, per la gara non disputata con l’Olimpia Roma, a causa dell’assenza del medico, obbligatorio ai fini del regolamento, la capolista RIM Sport Cerveteri guidata da coach Giorgio Russo, nello scorso weekend, Domenica 19 Dicembre ha ospitato sul proprio parquet la Virtus Basket Pontinia.

La gara in breve

Con la nona giornata si conclude il girone di andata del campionato di serie D. Nell’ultima gara dell’anno con la formazione pontina, la RIM Sport Cerveteri conquista la sesta vittoria consecutiva, consolidando il primato in classifica nel girone C. Dopo un avvio di gara con le formazioni che viaggiano di pari passo, 14-13 dopo dieci minuti, nella seconda frazione di gioco salgono in cattedra i verdeblu con il duo Lattanzi-Taraddei (44 punti in due a fine gara) spostando il tabellone sul 37-28. Rientrati dall’intervallo lungo, abbiamo di nuovo equilibrio in campo, con la formazione cerveterana che fa registrare a referto 18 punti contro i 14 degli ospiti (55-42). Per un ultimo giro di orologio con il team di coach Russo che guida senza intoppi fino alla sirena finale, chiudendo la gara sul 74-51.

Un successo che vale due punti e ancora una volta vetta solitaria. ”Domenica sera partita preparata molto bene dal duo Russo-La Rosa. Nonostante le assenze di Garbini e D’alonzo, siamo riusciti a portare a casa una vittoria, che ci permette di chiudere in testa il girone di andata.” Queste le parole del Direttore Sportivo cerv eterano Daniele De Stradis sulla gara con Pontinia.

Le parole del DS verdeblu dopo il girone di andata

La RIM Sport Cerveteri chiude dunque il 2021 con una vittoria tra le mura amiche come prima della classe. Dopo una partenza ”diesel” rimediando due referti gialli nelle prime tre giornate di campionato, la formazione tirrenica non si ferma più. Sei vittorie in altrettante partite disputate, per una prima metà di stagione sicuramente positiva. ”Girone che ci ha visto nella prima parte impegnati ad amalgamare i nuovi innesti e creare di nuovo lo spirito, che alla RIM ci ha sempre contraddistinto: essere una famiglia.” Come dichiarato da De Stradis post girone di andata. E continua: ”Un grazie particolare va ai ragazzi che, nonostante gli impegni lavorativi e familiari non hanno mai mollato in questi mesi. Un ringraziamento anche a chi non vive a Cerveteri come Fiorucci e Lattanzi, che viaggiano tutte le settimane. Siamo soddisfatti per le prestazioni costanti di Alfarano, Taraddei, del nostro capitano Parroccini e dei giova ni Mastropietro e Garbini. Tornati a ”casa” solo a Settembre, ma con uno spirito particolare di attaccamento alla maglia”.

Il prossimo turno e l’obiettivo play off

Dopo la pausa delle festività natalizie, la RIM sarà ancora impegnata in un match casalingo. Ospiterà Cinecittà Basket Polaris cercando di ribaltare il risultato dell’andata, che ha visto la formazione romana portare a casa i primi due punti stagionali: 70-67 il finale. Palla a due fissata per Sabato 8 Gennaio alle ore 18.30, nella cornice del Centro Sportivo RIM, in Via Graziosi-Cerveteri. Per la prima gara del 2022 che inaugurerà il girone di ritorno e ci porterà poi alla fase tanto attesa dei play off: obiettivo dei cerveterani, come dichiarato dal DS verdeblu. ”Nel girone di ritorno abbiamo l’obiettivo di confermare il primato per giocarci al meglio i play off, ma sopratutto far crescere i nostri giovani. Insieme alle Presidentesse Ilenia e Maura Rinaldi, cercheremo ancor di più di far crescere il movimento cestistico a Cerveteri.”