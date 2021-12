Oggi, 21 dicembre 2021, poco prima delle 9:00, presso viale Oxford a Roma, in zona Tor Vergata, la S.O. ha inviato la squadra VVF della Rustica (10/A) e quella di Frascati (21/A) con l’ausilio di un’autobotte (AB10) per un incendio divampato su un autobus.

Tor Vergata, l’intervento dei Vigili del Fuoco: fiamme su bus Atac

Nessuna persona è rimasta coinvolta; le fiamme che si sono sprigionate dal vano motore hanno completamente distrutto la vettura di proprietà dell’ Atac e recato danni alle auto in sosta nell’area limitrofa all’incendio stesso.

Presenti sul posto gli agenti di Roma Capitale, i Carabinieri e la Polizia di Stato.

Immediata anche la replica dell’Atac su quanto accaduto.