Natale e Capodanno con pioggia, freddo, vento e neve: riaprite gli ombrelli!

Una settimana di sole e temperature nella media stagionale. Questo ci ha in parte illuso che a Natale e Capodanno potessimo passarli ancora con il sole, ma in realtà non sarà proprio così. Se infatti le proiezioni per Capodanno possono ancora lasciar spazio a sorprese, sembra proprio che per quanto riguarda il 25 dicembre ci accompagnerà il maltempo.

Natale e Capodanno 2021 con pioggia, freddo, vento e neve: riaprite gli ombrelli!

Freddo, vento, pioggia e neve: questo sembra avere in serbo per noi la fine dell’anno. Se il freddo già non manca e anche il vento ha iniziato a fare capolino con maggior decisione, il sole di questi giorni sta per scomparire. Già dalla giornata di martedì arriveranno le prime nubi e da mercoledì arriverà la pioggia e sulle alte quote potrebbe tornare la neve.

Previsioni neve nel Lazio

La pioggia si protrarrà per circa una settimana, con alti e bassi, ma qui siamo nel campo delle proiezioni e dunque potrebbero esserci novità in merito. In molti sperano che la neve regali qualche sorpresa giungendo anche a basse quote. In realtà, anche qui è difficile fare previsioni nel futuro che non sia prossimo. Per oggi e domani è sicuramente esclusa a quote medie e basse.

Nei prossimi giorni tuttavia potrebbero esserci novità. Si ricorda che neve e nevischio, ma anche giaccio c’è sempre in questi giorni in alta quota e un po’ anche a bassa quota, ma si tratta di quel nevischio che attacca soltanto in poche zone. La neve, quella vera, ancora non arriva se non in montagna. Monitoreremo comunque la situazione e vi aggiorneremo in caso di cambiamenti.

Sul versante freddo, le temperature dovrebbero calare ancora. Le minime, nei casi di quote più alte, dovrebbero toccare anche i – 10 gradi in alcuni casi “straordinari”.

Ciò che è certo, purtroppo, è che per questo Natale ci sarà pioggia e maltempo e che il sole sta per lasciare spazio a un periodo di maltempo nel Lazio. Seguiteci per essere sempre informati sulle novità metereologiche.