Novità per la Regione Lazio. Zingaretti è pronto a firmare l’ordinanza che imporrà l’obbligo delle mascherine anche all’aperto.

Mascherine obbligatorie anche all’aperto nel Lazio: Zingaretti lo conferma

“Noi oggi faremo l’ordinanza che introdurrà l’obbligo delle mascherina all’aperto. È una misura preventiva ma come abbiamo sempre fatto puntiamo ad anticipare il virus”. Sono queste le parole utilizzate dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervistato durante la presentazione di un progetto di telemedicina negli istituti penitenziari al carcere di Rebibbia a Roma.

Non solo, Zingaretti ha sottolineato quanto sia contrario al tampone per entrare nei musei, nei cinema e nei ristoranti proprio perché, a suo modo di vedere, l’unica via dovrebbe essere quella del vaccino e dell’uso del green-pass.