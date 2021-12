Nella giornata di ieri, 18 dicembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Ferentino, nel corso di servizi volti a garantire il rispetto della normativa anti covid-19, hanno sanzionato amministrativamente la titolare di un bar sito in quel centro.

Ferentino, sanzionata la titolare di un bar per mancato rispetto della normativa anti-Covid

La titolare dell’attività, tenuta a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte sul “Green Pass”, aveva assunto in qualità di cameriere un soggetto non in possesso di certificazione verde.

Foto di repertorio, non inerente ai controlli effettuati ieri a Ferentino