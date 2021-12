Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco tutti i dati inviati oggi, 19 dicembre 2021, dalla ASL di Frosinone.

Covid in Ciociaria: il bollettino di oggi, 19 dicembre

A fronte dei 1891 tamponi effettuati in provincia di Frosinone, sono stati registrati 123 nuovi positivi, 101 negativizzati e zero deceduti. I ricoverati sono in totale 31. I comuni più “colpiti” dal virus sono Arpino e Alatri.

Di seguito, la tabella con tutti i dati di oggi: